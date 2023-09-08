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Токаев проводил президента Албании в аэропорту Астаны

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Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай
Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Албании в аэропорту Астаны. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Албании Байрамом Бегаем, завершившим свой официальный визит в Казахстан", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Астаны с официальным визитом прибыл президент Албании Байрам Бегай. В Акорде состоялась торжественная церемония встречи.

Позже главы государств провели переговоры в узком составе.

Байрам Бегай выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Астану и проявленное гостеприимство, а также пригласил президента Казахстана в Албанию.

Кроме того, на переговорах в широком составе стороны обсудили ключевые вопросы казахско-албанского партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

На официальном сайте президента Албании говорится, что Байрам Бегай является восьмым президентом республики с 24 июля 2022 года.

Родился в городе Рогожина 20 марта 1967 года. Окончил медицинский факультет Тиранского университета и поступил на службу в Вооруженные силы Албании в качестве военного врача.

За свою 32-летнюю военную карьеру Бегай занимал ряд важных должностей. Защитил докторскую диссертацию и является автором нескольких научных публикаций. С 2016 года имеет ученое звание доцента.

В 2020 году после получения звания генерал-майора был назначен на пост начальника Генштаба ВС Албании.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Албания – государство в Южной Европе, расположенное в западной части Балканского полуострова. Столица – Тирана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2035887-tokaev-provodil-prezidenta-albanii-v-aeroportu-astany/

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