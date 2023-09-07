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Токаев перечислил, что общего между Казахстаном и Албанией

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Встреча президентов
Встреча президентов. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев и лидер Албании Байрам Бегай провели переговоры в расширенном составе с участием двух делегаций, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и президент Албании Байрам Бегай провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств.

Стороны обсудили ключевые вопросы казахско-албанского партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Байрам Бегай
Байрам Бегай. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что у Казахстана и Албании имеются большие возможности и потенциал для дальнейшего укрепления связей. 

"Мы рассматриваем Албанию как очень важного партнера на Балканском полуострове, и это решающий момент, чтобы получить практические результаты в плане нашего взаимного сотрудничества. Между Казахстаном и Албанией есть много общего.

Мы являемся мультиэтническими и мультирелигиозными странами, в то же время большинство населения составляют мусульмане. Необходимо развивать наше сотрудничество и контакты в крупных международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ОИС", – сказал глава государства.

Президент заявил о необходимости установления прямого авиасообщения между Астаной и Тираной.

"Говоря о существующих возможностях в области туризма, транспорта, энергетики и других сферах, необходимо рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между нашими столицами. Еще раз хочу сказать, что Казахстан очень заинтересован в развитии нашего сотрудничества, и мы будем делать все возможное для достижения практических результатов", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Переговоры в расширенном составе
Переговоры в расширенном составе. Фото: akorda.kz

В свою очередь Байрам Бегай высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества.

"Наша первая встреча олицетворяет начало нашего диалога. Надеемся, что наше взаимодействие будет продолжаться в соответствии с общими  целями по расширению связей между Албанией и Казахстаном, а также по наращиванию сотрудничества и гуманитарных контактов.

У нас также имеются большие возможности для экономического сотрудничества. Мы можем использовать это окно возможностей. Мы бы хотели укрепить взаимодействие в горнодобывающей отрасли, энергетике, а также в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, инфраструктурное развитие", – отметил лидер Албании.

По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай приняли совместное заявление.

Напомним, прибывшего в Астану сегодня президента Албании торжественно встретили в Акорде. После чего главы двух государств провели переговоры в узком составе.

Байрам Бегай выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Астану и проявленное гостеприимство, а также пригласил президента Казахстана в Албанию.

На официальном сайте президента Албании говорится, что Байрам Бегай является восьмым президентом республики с 24 июля 2022 года.

Родился в городе Ррогожина 20 марта 1967 года. Окончил медицинский факультет Тиранского университета и поступил на службу в Вооруженные силы Албании в качестве военного врача.

За свою 32-летнюю военную карьеру Бегай занимал ряд важных должностей. Защитил докторскую диссертацию и является автором нескольких научных публикаций. С 2016 года имеет ученое звание доцента.

В 2020 году после получения звания генерал-майора был назначен на пост начальника Генштаба ВС Албании.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Албания – государство в Южной Европе, расположенное в западной части Балканского полуострова. Столица – Тирана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2035689-tokaev-perechislil-chto-obschego-mezhdu-kazahstanom-i-albaniey/

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