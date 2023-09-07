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Президента Албании торжественно встретили в Акорде (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай
Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай. Фото: t.me/aqorda_resmi

В Астане в резиденции главы государства состоялась торжественная церемония встречи президента Албании Байрама Бегай. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Албании Байрама Бегай.

"Начальник почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Албании Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай представили друг другу членов официальных делегаций", – рассказали в пресс-службе президента РК.

Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай
Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай. Фото: t.me/aqorda_resmi

По данным ТАСС, Байрам Бегай был избран президентом Албании в июне прошлого года.

Как сообщает агентство, Албания – парламентская республика, расположенная в юго-западной части Балканского полуострова, на побережье Адриатического и Ионического морей.

Президент избирается Народным собранием на пятилетний срок путем тайного голосования большинством в три пятых голосов (84 голоса из 140) с возможностью повторного избрания еще на один срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2035663-prezidenta-albanii-torzhestvenno-vstretili-v-akorde/

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