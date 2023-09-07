Президента Албании торжественно встретили в Акорде (фото)
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В Астане в резиденции главы государства состоялась торжественная церемония встречи президента Албании Байрама Бегай. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.
В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Албании Байрама Бегай.
"Начальник почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Албании Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай представили друг другу членов официальных делегаций", – рассказали в пресс-службе президента РК.
По данным ТАСС, Байрам Бегай был избран президентом Албании в июне прошлого года.
Как сообщает агентство, Албания – парламентская республика, расположенная в юго-западной части Балканского полуострова, на побережье Адриатического и Ионического морей.
Президент избирается Народным собранием на пятилетний срок путем тайного голосования большинством в три пятых голосов (84 голоса из 140) с возможностью повторного избрания еще на один срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2035663-prezidenta-albanii-torzhestvenno-vstretili-v-akorde/