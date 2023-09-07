Президента Албании торжественно встретили в Акорде (фото)

В Астане в резиденции главы государства состоялась торжественная церемония встречи президента Албании Байрама Бегай. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Албании Байрама Бегай.

"Начальник почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Албании Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай представили друг другу членов официальных делегаций", – рассказали в пресс-службе президента РК.

Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай. Фото: t.me/aqorda_resmi

По данным ТАСС, Байрам Бегай был избран президентом Албании в июне прошлого года.

Как сообщает агентство, Албания – парламентская республика, расположенная в юго-западной части Балканского полуострова, на побережье Адриатического и Ионического морей.

Президент избирается Народным собранием на пятилетний срок путем тайного голосования большинством в три пятых голосов (84 голоса из 140) с возможностью повторного избрания еще на один срок.