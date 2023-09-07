"Первый в истории визит": глава Албании поблагодарил Токаева

Президент Касым-Жомарт Токаев и президент Албании Байрам Бегай провели переговоры в узком составе, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай провели переговоры в узком составе.

Глава государства поблагодарил президента Албании за то, что он принял приглашение и посетил столицу Казахстана.

"Это первый в истории визит президента Албании в Казахстан. Этот визит чрезвычайно важен с точки зрения развития взаимного сотрудничества. Казахстан очень заинтересован в установлении более тесных отношений с вашей страной.

Мы считаем, что у нас есть возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и связей во многих областях, представляющих взаимный интерес. Весьма символично, что ваш визит проходит всего за две недели до того, как наши страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Переговоры президентов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Албании выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Астану и проявленное гостеприимство.

"Я очень рад быть в Казахстане. Благодарю вас за приглашение. Как вы уже сказали, этот визит совпадает с 30-летним юбилеем наших дипломатических отношений. Это говорит о том, что наши политические отношения на хорошем уровне, и теперь нам предстоит еще больше работать, находя возможности для нашего экономического сотрудничества. Я приглашаю вас посетить Албанию", – заявил Байрам Бегай.

Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Албании.

На официальном сайте президента Албании говорится, что Байрам Бегай является восьмым президентом республики с 24 июля 2022 года.

Родился в городе Ррогожина 20 марта 1967 года. Окончил медицинский факультет Тиранского университета и поступил на службу в Вооруженные силы Албании в качестве военного врача.

За свою 32-летнюю военную карьеру Бегай занимал ряд важных должностей. Защитил докторскую диссертацию и является автором нескольких научных публикаций. С 2016 года имеет ученое звание доцента.

В 2020 году после получения звания генерал-майора был назначен на пост начальника Генштаба ВС Албании.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Албания – государство в Южной Европе, расположенное в западной части Балканского полуострова. Столица – Тирана.