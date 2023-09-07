Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Первый в истории визит": глава Албании поблагодарил Токаева

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай
Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев и президент Албании Байрам Бегай провели переговоры в узком составе, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай провели переговоры в узком составе.

Глава государства поблагодарил президента Албании за то, что он принял приглашение и посетил столицу Казахстана.

"Это первый в истории визит президента Албании в Казахстан. Этот визит чрезвычайно важен с точки зрения развития взаимного сотрудничества. Казахстан очень заинтересован в установлении более тесных отношений с вашей страной.

Мы считаем, что у нас есть возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и связей во многих областях, представляющих взаимный интерес. Весьма символично, что ваш визит проходит всего за две недели до того, как наши страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президенты Казахстана и Албании
Переговоры президентов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Албании выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Астану и проявленное гостеприимство.

"Я очень рад быть в Казахстане. Благодарю вас за приглашение. Как вы уже сказали, этот визит совпадает с 30-летним юбилеем наших дипломатических отношений. Это говорит о том, что наши политические отношения на хорошем уровне, и теперь нам предстоит еще больше работать, находя возможности для нашего экономического сотрудничества. Я приглашаю вас посетить Албанию", – заявил Байрам Бегай.

Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Албании.

На официальном сайте президента Албании говорится, что Байрам Бегай является восьмым президентом республики с 24 июля 2022 года.

Родился в городе Ррогожина 20 марта 1967 года. Окончил медицинский факультет Тиранского университета и поступил на службу в Вооруженные силы Албании в качестве военного врача.

За свою 32-летнюю военную карьеру Бегай занимал ряд важных должностей. Защитил докторскую диссертацию и является автором нескольких научных публикаций. С 2016 года имеет ученое звание доцента.

В 2020 году после получения звания генерал-майора был назначен на пост начальника Генштаба ВС Албании.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Албания – государство в Южной Европе, расположенное в западной части Балканского полуострова. Столица – Тирана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035670-pervyy-v-istorii-vizit-glava-albanii-poblagodaril-tokaeva/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.