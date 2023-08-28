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Слухи о продаже мест в очереди в консульстве Казахстана в Урумчи прокомментировали в МИДе

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Девушка везет чемодан
Девушка с чемоданом. Иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства высказался о якобы продаже мест в очереди на получение казахстанских виз в Урумчи, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что после окончания карантинных ограничений была открыта граница Казахстана с Китаем.

"Увеличился в разы поток граждан. К тому же в разы увеличилось количество этнических казахов, которые решили посетить Казахстан. Так как хоть они и этнические казахи, они являются гражданами КНР, которым разрешено на две недели без визы посетить Казахстан. Но они все равно идут в наше консульство в Урумчи и стараются получить там визу", – сообщил он.

По его словам, сотрудники консульства не могут справиться быстро с таким потоком желающих.

"Очень много граждан, а сотрудников там у нас ограниченное количество, не рассчитанное на это. И была создана электронная очередь – она была создана силами именно этнических казахов. К этой очереди и к административной панели этой системы наши сотрудники консульства отношения не имеют.

И, естественно, очередь выстаивается в автоматическом онлайн режиме, который все могут отследить", – подчеркнул Айбек Смадияров.

Безвизовый режим Казахстана с Китаем

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что Казахстан и Китай планируют ввести безвизовый режим.

17 мая в рамках госвизита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение между правительством РК и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований.

В начале августа появился текст соглашения о безвизовом режиме Казахстана с Китаем. Однако сам безвизовый режим Казахстана с Китаем еще не был введен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034300-sluhi-o-prodazhe-mest-v-ocheredi-v-konsulstve-kazahstana-v-urumchi-prokommentirovali-v-mide/

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