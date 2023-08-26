Токаев поручил урегулировать ситуацию на казахстанско-кыргызской границе

Грузовики. Иллюстративное фото: Laurie Noble / Getty Images

Касым-Жомарт Токаев сегодня поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахстанско-кыргызской границе, об этом сообщается в Телеграм-канале Акорды.

"Глава государства поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами.

Также была отмечена необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу", – говорится в сообщении Акорды, распространенном сегодня утром.

Ситуация на границе Казахстана и Кыргызстана

Напомним, несколько дней назад в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана сообщали о скоплении фур на границе с Казахстаном. Подчеркивалось, что в очереди на выезд из КР стояло около 430 машин.

В ГКНБ отмечали, что никаких ограничений на границе не вводилось.

Позже в КНБ Казахстана прокомментировали ситуацию со скоплением грузовиков на границе двух стран. В ведомстве также сообщили, что ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

Также сообщалось, что пробка со стороны Кыргызстана растянулась почти на 5 километров. Водители жаловались, что в сутки через границу пускали по две-три машины.

Позавчера эксперты ЕЭК прибыли на границу Казахстана и Кыргызстана для проверки обстановки. В этот день эксперты заявили об улучшении ситуации на границе.

"По состоянию на 24 августа пропуск грузовых автотранспортных средств казахстанской стороной был увеличен с 2-3 машин до 8-9 машин в час. ЕЭК продолжит мониторинг ситуации", – сообщали представители ЕЭК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034083-tokaev-poruchil-uregulirovat-situatsiyu-na-kazahstansko-kyrgyzskoy-granitse/