Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев: Мы должны исключить поставки продовольствия из-под воздействия любых санкций

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс". Полное выступление президента опубликован на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев принял участие посредством видеоконференцсвязи в заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс", которое состоялось в рамках 15-го Саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Президент Казахстана участвует в работе форума в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества.

В начале своего выступления глава государства выразил благодарность президенту ЮАР Сирилу Рамафосе за приглашение и отметил, что нынешний саммит может способствовать усилению роли БРИКС в решении целого ряда актуальных глобальных проблем.

Как подчеркнул лидер Казахстана, это важное мероприятие проходит на фоне нарастания напряженности на международной арене, характеризующейся масштабным политическим давлением, конфронтацией и широким применением санкций. В этом контексте он поделился своим видением перспектив межрегионального сотрудничества.

"Возрастающая роль Шанхайской организации сотрудничества получила всеобщее признание. Организация объединяет страны с быстро развивающейся экономикой, обладающие огромными человеческими ресурсами, природными богатствами и технологическим потенциалом.

Казахстан как один из основателей ШОС намерен использовать свое председательство для ее преобразования в более эффективную организацию, способную отвечать на вызовы, которые стоят перед нами. За более чем два десятилетия ШОС накопила ценный опыт развития многосторонних отношений и сотрудничества на региональном уровне", – сказал Касым-Жомарт Токаев.  

Выступление Касым-Жомарта Токаева на саммите БРИКС
Выступление Касым-Жомарта Токаева на саммите БРИКС. Фото: Акорда

Учитывая общие интересы и приоритеты БРИКС и ШОС, президент предложил объединить усилия по следующим ключевым направлениям.

"Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", которая направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка", – отметил глава государства.

По его мнению, партнеры по БРИКС и "БРИКС Плюс" могли бы сотрудничать в продвижении данной инициативы.

Касым-Жомарт Токаев предложил объединить наработки стран ШОС, БРИКС и БРИКС Плюс в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности, а также расширить обмен информацией. Он пригласил страны "БРИКС плюс" принять участие в цифровом форуме ШОС, который планируется провести в Казахстане в 2024 году.

Президент также призвал партнеров присоединиться к реализации экономических торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры Север – Юг и Восток – Запад.

Выступление Касым-Жомарта Токаева на саммите БРИКС
Выступление Касым-Жомарта Токаева на саммите БРИКС: Акорда

"Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу "Пояс и путь", открывает ценные перспективы торгового сотрудничества. Такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно глава государства остановился на проблеме изменения климата в мире.

"Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий. В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы. План действий ШОС по проведению Года экологии – это своевременная инициатива, которая, я надеюсь, найдет отклик в странах БРИКС", – сказал президент.

В выступлении также была затронута проблема продовольственной безопасности, приобретающая особое значение в глобальной повестке дня.

Как подчеркнул президент, сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового, в связи с чем возникла необходимость принятия адекватных мер по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах.

"Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений, и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений", – предложил глава государства.

Выступление Касым-Жомарта Токаева на саммите БРИКС
Выступление Касым-Жомарта Токаева на саммите БРИКС. Фото: Акорда

Президент Казахстана подтвердил намерение к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан хотел бы внести вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника.

"Я твердо убежден, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности", – заявил глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с исторической посадкой индийского космического аппарата вблизи Южного полюса Луны.

На заседании также выступили президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Лулу да Силва, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Индонезии – председатель АСЕАН Джоко Видодо и другие.

Напомним, что с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге проходит саммит БРИКС. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.

Также сегодня стало известно, что со следующего года в БРИКС войдет еще шесть стран-участниц: Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Полноценное членство новых стран начнется 1 января 2024 года.

Как пишет РИА Новости, БРИКС – это межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Также по данным ТАСС, в БРИКС не существует секретариата и устава. Председательство осуществляет страна – организатор саммита. Она обеспечивает координацию всей текущей деятельности (в последние годы соблюдается очередность, соответствующая расположению букв в акрониме).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033858-tokaev-my-dolzhny-isklyuchit-postavki-prodovolstviya-ih-iz-pod-vozdeystviya-lyubyh-sanktsiy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.