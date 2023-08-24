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Токаев: Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс". Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Казахстан как один из основателей ШОС намерен использовать свое председательство для ее преобразования в более эффективную организацию, способную отвечать на вызовы, которые стоят перед нами.

За более чем два десятилетия Шанхайская организация сотрудничества накопила ценный опыт развития многосторонних отношений и сотрудничества на региональном уровне", – сказал глава государства.

Учитывая общие интересы и приоритеты БРИКС и ШОС, он предложил объединить усилия по ряду ключевых направлений.

"Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие".

Эта инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка.

Партнеры по БРИКС и "БРИКС Плюс" могли бы сотрудничать в продвижении этой инициативы на общее благо", – подчеркнул Токаев.

Далее, по его словам, следует объединить наработки стран ШОС, БРИКС и "БРИКС Плюс" в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности и расширить обмен информацией.

"В следующем году в Казахстане пройдет Цифровой форум Шанхайской организации. Я рад пригласить партнеров по "БРИКС Плюс" принять активное участие в этом важном мероприятии", – заявил президент.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на этом фоне особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность.

"Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового.

Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений", – отметил он.

Кроме того глава государства высказался об изменении климата в мире.

"Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий. В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы", – отметил в своей речи президент Казахстана.

Напомним, с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, Южная Африка, проходит саммит БРИКС. Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го Саммита БРИКС.

При этом в начале выступления он поздравил премьер-министра Индии с посадкой космического аппарата их страны на Луну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032990-tokaev-my-dolzhny-iskat-priemlemuyu-formulu-mira-stabilnosti-i-bezopasnosti/

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