Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил премьера Индии с посадкой космического аппарата страны на Луну

Опубликовано:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: Leon Sadiki/Bloomberg/Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьера Индии с посадкой космического аппарата страны на Луну. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го Саммита БРИКС.

"Пользуясь случаем, я хотел бы искренне поздравить премьер-министра Индии Моди с исторической посадкой индийского космического аппарата вблизи Южного полюса Луны", – сказал президент.

Также в своей речи президент предложил объединить усилия БРИКС и ШОС по ряду ключевых направлений.

"Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", – заявил Токаев.

По его словам, следует объединить наработки стран ШОС, БРИКС и "БРИКС Плюс" в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности и расширить обмен информацией.

Кроме того глава государства высказался об изменении климата в мире.

"Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий. В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы", – отметил в своей речи президент Казахстана.

Напомним, с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, Южная Африка, проходит саммит БРИКС.

Посадка индийского космического аппарата на Луну

Вчера, 23 августа, посадочный модуль индийской межпланетной лунной станции "Чандраян-3" успешно сел на поверхность Луны.

Как пишет РИА Новости, Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат в районе южного полюса Луны.

Ожидается, что полезная нагрузка лунохода позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032988-tokaev-pozdravil-premera-indii-s-posadkoy-kosmicheskogo-apparata-strany-na-lunu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.