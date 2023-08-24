Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: Leon Sadiki/Bloomberg/Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьера Индии с посадкой космического аппарата страны на Луну. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го Саммита БРИКС.

"Пользуясь случаем, я хотел бы искренне поздравить премьер-министра Индии Моди с исторической посадкой индийского космического аппарата вблизи Южного полюса Луны", – сказал президент.

Также в своей речи президент предложил объединить усилия БРИКС и ШОС по ряду ключевых направлений.

"Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", – заявил Токаев.

По его словам, следует объединить наработки стран ШОС, БРИКС и "БРИКС Плюс" в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности и расширить обмен информацией.

Кроме того глава государства высказался об изменении климата в мире.

"Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий. В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы", – отметил в своей речи президент Казахстана.

Напомним, с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, Южная Африка, проходит саммит БРИКС.

Посадка индийского космического аппарата на Луну

Вчера, 23 августа, посадочный модуль индийской межпланетной лунной станции "Чандраян-3" успешно сел на поверхность Луны.

Как пишет РИА Новости, Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат в районе южного полюса Луны.

Ожидается, что полезная нагрузка лунохода позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032988-tokaev-pozdravil-premera-indii-s-posadkoy-kosmicheskogo-apparata-strany-na-lunu/