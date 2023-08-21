Архивные фото Динмухамеда Кунаева и первого президента Вьетнама появились в Сети

Динмухамед Кунаев и Хо Ши Мин. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев прибыл во Вьетнам с официальным визитом. В Telegram-канале "Борт №1" показали архивные фотографии первого президента Хо Ши Мина и Динмухамеда Кунаева.

"Президент (Касым-Жомарт Токаев – прим. ред.) сегодня в своей речи отметил, что впервые совершает визит во Вьетнам в качестве главы государства.

Когда-то, в далеком 1959 году, с таким же визитом в нашу страну прилетал национальный лидер и первый президент Вьетнама Хо Ши Мин. Приветствовал его председатель Совета министров КазССР Динмухамед Кунаев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Хо Ши Мин встречался также с известным казахским ученым Канышем Сатпаевым.

Динмухамед Кунаев и Хо Ши Мин. Фото: t.me/bort_01

Хо Ши Мин и Каныш Сатпаев. Фото: t.me/bort_01

Кунаев Динмухамед Ахмедович – государственный, партийный и общественный деятель, трижды Герой Социалистического Труда, академик. Более 44 лет находился в высшем руководстве Казахстана, из которых 24 года – в качестве лидера страны и более 20 лет – в составе Политбюро ЦК КПСС, говорится на сайте, посвященном выдающемуся политику.

Родился 12 января 1912 года в семье Минлиахмеда и Зауре Кунаевых. Умер 22 августа 1993 года в Алматинской области.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Хо Ши Мин родился 19 мая 1890 года, а умер 2 сентября 1969 года в Ханое. Президент Демократической Республики Вьетнам с 1945 по 1969 год. Является одним из самых влиятельных коммунистических лидеров XX века.

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом во Вьетнам. В международном аэропорту Ханоя "Ной Бай" его встретил руководитель офиса президента Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу героям Вьетнама и мавзолею Хо Ши Мина. Затем президент этой страны Во Ван Тхыонг торжественно встретил его в Президентском дворце.

Главы двух государств провели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту важное значение.

В рамках официального визита президента Казахстана был подписан ряд документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033366-arhivnye-foto-dinmuhameda-kunaeva-i-pervogo-prezidenta-vetnama-poyavilis-v-seti/