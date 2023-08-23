Индийская станция "Чандраян-3" успешно села на поверхность Луны (видео)

Запуск "Чандраян-3". Кадр из видео: instagram.com/isro.dos

Посадочный модуль индийской межпланетной лунной станции "Чандраян-3" успешно сел на поверхность Луны - корабль запустили 14 июля из Космического центра имени Сатиша Дхавана.

Информацию об успешной посадке сообщила индийская организация космических исследований (ISRO) в своем (бывш. Twitter).

На официальном сайте ISRO говорится, что аппарат "Чандраян-3" является продолжением "Чандраяна-2" и предназначен для демонстрации возможностей безопасной посадки и передвижения по поверхности Луны. Он состоит из конфигурации Lander и Rover.

Пуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя LVM3 в июле этого года.

Предыдущие миссии изучали Южный полюс спутника Земли - предполагается, что так имеются запасы воды.

Отметим, что Россия также отправляла свой космический аппарат "Луна 25" на земной спутник. 21 августа он должен был совершить посадку, однако за день до этого в "Роскосмосе" сообщили о нештатной ситуации. Специалисты предположили, что миссия провалилась.

Как подтвердили позже в "Роскосмосе", станция потерпела крушение, столкнувшись с поверхностью Луны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033688-indiyskaya-stantsiya-chandrayan-3-uspeshno-sela-na-poverhnost-luny/