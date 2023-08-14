Токаев направил премьеру Пакистана телеграмму

Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму премьер-министру Пакистана по случаю Дня независимости этой страны, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Глава государства передал искренние поздравления премьер-министру Шахбазу Шарифу по случаю национального праздника Пакистана – Дня независимости.

Касым-Жомарт Токаев отметил дружеский характер отношений между Астаной и Исламабадом и выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних связей во благо народов двух стран.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Пакистан обрел независимость от Британии 14-15 августа 1947 года – с тех пор эта дата ежегодно отмечается как День независимости страны.

Добавим, что Шахбаз Шариф занимает пост премьер-министра Пакистана с апреля прошлого года.

Напомним, что встреча президента Казахстана и премьер-министра Пакистана состоялась в октябре прошлого года. Стороны обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. До этого лидеры виделись в Самарканде месяцем ранее – в сентябре 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032334-tokaev-napravil-premeru-pakistana-telegrammu/