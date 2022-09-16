Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Самарканде провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщается на официальном сайте Акорды.

Приветствуя Шахбаза Шарифа, Касым-Жомарт Токаев вновь выразил свои соболезнования в связи с недавними разрушительными наводнениями в Пакистане, которые привели к гибели многих людей и нанесли значительный ущерб стране. Президент отметил, что в знак солидарности с дружественным народом Пакистана Казахстан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия и подтвердил готовность и впредь поддерживать эту страну.

Глава государства подчеркнул, что наши страны установили прочное партнерство и содержательный политический диалог, а также активно работают над расширением торгово-экономических и транспортно-логистических связей.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Пакистана. Фото: Акорда

В свою очередь Шахбаз Шариф выразил большую признательность президенту Казахстана за оказанную поддержку его страны в это сложное время. Премьер-министр Пакистана рассказал о масштабах наводнения, произошедшего вследствие климатических изменений.

Он высказал готовность укреплять казахско-пакистанское многогранное сотрудничество и способствовать наращиванию торгово-экономического взаимодействия двух стран.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Сегодня президент Казахстана выступил на заседании Совета глав государств – членов ШОС в расширенном формате.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за гостеприимство и высокий уровень организации очередного саммита, а также рассказал о своем видении приоритетных направлений деятельности ШОС.

Также напомним, что в конце лета в Пакистане от проливных дождей и наводнений погибли больше 1 тыс. человек.

28 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана в связи с гибелью людей во время наводнений.

Кроме того, он поручил правительству Казахстана направить гуманитарную помощь Пакистану в размере 400 тыс. долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988235-tokaev-provel-vstrechu-s-premer-ministrom-pakistana/