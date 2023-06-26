Лукашенко поговорил по телефону с Назарбаевым и с Путиным

Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Фото: elbasy.kz

В воскресенье, 25 июня, состоялся телефонный разговор между первым президентом Казахстана и действующим главой Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского президента.

Разговор Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева произошел во второй половине дня.

"Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения", – говорится в сообщении.

Кроме того, утром Лукашенко также поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

При этом отметим, что это третий телефонный разговор между президентами России и Беларуси за два дня.

В субботу утром Путин созванивался с Лукашенко из-за призывов к мятежу со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Позже они обсуждали по телефону итоги переговоров с Пригожиным.

Добавим, что в субботу днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Путин информировал главу государства о ситуации в стране.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития", – говорилось в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Также вчера Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности.

В ходе мероприятия глава государства заслушал доклады премьер-министра, Генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в Российской Федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2026325-lukashenko-pogovoril-po-telefonu-s-nazarbaevym-i-s-putinym/