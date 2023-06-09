Токаев в Акорде принял известного экономиста Нуриэля Рубини
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял известного американского экономиста Нуриэля Рубини, прибывшего в Казахстан для участия в Международном форуме "Астана", сообщается на официальном сайте Акорды.
Президент принял известного американского экономиста, профессора Нью-Йоркского университета, директора консалтинговой компании Roubini Macro Associates Нуриэля Рубини, который прибыл в Казахстан для участия в Международном форуме "Астана".
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нуриэля Рубини за участие в работе форума и ряд высказанных идей по решению актуальных глобальных проблем.
В ходе встречи также были обсуждены перспективы трансформации мирового финансового рынка.
Напомним, сегодня президент принял делегацию ООН в составе заместителя генсека ООН – исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армиды Алисджабаны, помощника генсека по политическим вопросам Мирославы Енчи и помощника генсекретаря ООН – помощника администратора Программы развития ООН Иваны Живкович.
Кроме того, глава государства провел встречу с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович, а также с Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушом Войчеховским.
Добавим, что Нуриэль Рубини является генеральным директором Roubini Macro Associates, LLC – глобальной макроэкономической консалтинговой фирмы в Нью-Йорке, а также главным экономистом Atlas Capital Team LP и соучредителем Rosa & Roubini Associates.
По информации на официальном сайте экономиста, Рубини предсказал кризис 2008 года за два года до него – в 2006 году. Отмечается, что Международный валютный фонд, Всемирный банк и многие другие известные государственные и частные организации пользовались его консультационными услугами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2024161-tokaev-v-akorde-prinyal-izvestnogo-ekonomista-nurielya-rubini/