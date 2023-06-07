Генеральный директор ЮНЕСКО посетила Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Фото: akorda.kz

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле прибыла в Казахстан для участия в Международном Форуме Астана, который состоится 8 и 9 июня, передает официальный сайт Акорды.

В рамках поездки Одрэ Азуле посетила город Туркестан, где осмотрела Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, первого из казахстанских объектов, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Фото: akorda.kz

В ходе осмотра государственный советник, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин рассказал главе международной организации о проводимой работе по обеспечению сохранности Мавзолея. Одрэ Азуле с большим вниманием ознакомилась с информацией о принимаемых казахстанской стороной мерах по сохранению историко-культурного наследия.

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте ЮНЕСКО, Одри Азуле родилась в 1972 году. Она окончила французскую школу государственного управления, Национальную школу администрации, она также имеет степень в области политологии Института политологии (Франция) и степень магистра в сфере делового администрирования Ланкастерского Университета (Великобритания).

С февраля 2016 года по май 2017 года она работала министром культуры Франции.

Кроме того, она занимала руководящие должности во французском секторе общественного вещания, а также последовательно работала в качестве докладчика в государственном агентстве аудита и эксперта по правовым вопросам в области культуры и коммуникации в Европейской комиссии.

В Национальном центре кинематографии Азуле занимала должности заместителя директора по мультимедийным вопросам, главного финансового и юридического директора и первого заместителя генерального директора.

В ноябре 2017 года она стала 11-м генеральным директором ЮНЕСКО и второй женщиной, занимающей эту должность. В 2021 году ее переизбрали на эту должность.

Напомним, в столице Казахстана 8 и 9 июня пройдет Международный форум "Астана". В целом, на форуме ожидается более 1000 зарубежных гостей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023729-generalnyy-direktor-yunesko-posetila-mavzoley-hodzhi-ahmeda-yasavi/