Токаев сегодня примет участие в международном форуме

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании международного форума "Астана". Об этом сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

Президент выступит на пленарном заседании Международного форума "Астана".

В качестве спикеров на форуме также выступят президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и другие.

Также под председательством главы государства состоится заседание Совета иностранных инвесторов.

Кроме того, президент проведет встречи с:

директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой;

президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо;

президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой;

вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани;

главным исполнительным директором Citigroup по Европе, Ближнему Востоку и Африк Дэвидом Ливингстоном;

главным исполнительным директором компании ENI Клаудио Дескальци.

Ранее глава государства написал статью о том, почему Казахстан решил провести Международный форум "Астана" в этом году.

По его словам, уникальность данного форума заключается в том, что он является платформой для обсуждения мировыми "средними" державами своих взглядов и позиций по вопросам сегодняшнего дня, а также выдвижения собственных решений этих вопросов.

Напомним, что в Астану ранее прибыла с визитом генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Во время вчерашней встречи она вручила Касым-Жомарту Токаеву сертификаты о включении заповедников Бурабай и Маркаколь в глобальную сеть биосферных резерватов, а также поблагодарила за гостеприимство.

Также вчера президент встретил в аэропорту эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023865-tokaev-segodnya-primet-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume/