Число прямых рейсов из Астаны в Ташкент увеличат в Казахстане

Столичный аэропорт. Фото: nn-airport.kz

С июля планируются открыть прямые регулярные пассажирские рейсы между столицами Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщается в Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

"Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с казахстанскими авиакомпаниями ведется работа по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов", – говорится в публикации.

Согласно сообщению, с 3 июля 2023 года авиаперевозчик "FlyArystan" откроет прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана – Ташкент с частотой 2 рейса в неделю (понедельник, среда) на воздушных суднах типа А-320.

В КГА отметили, что увеличение количества рейсов между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между странами.

По информации на сайте "FlyArystan", общее расстояние между Астаной и Ташкентом составляет около 1600 км. Если лететь прямым рейсом, путешествие займет два часа.

Напомним, в начале марта стало известно, что Казахстан планирует открыть прямые рейсы в Самарканд, Фергану и Бухару.

"Эйр Астана" и "Uzbekistan Airways" планируют увеличение количества частот по маршруту Алматы – Ташкент с 14 до 20 рейсов в неделю и Астана – Ташкент с 6 до 12 рейсов в неделю", – сообщали тогда в КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021377-chislo-pryamyh-reysov-iz-astany-v-tashkent-uvelichat-v-kazahstane/