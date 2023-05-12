"Не должно быть два Китая": Токаев высказался об идее независимости Тайваня

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В рамках интервью корреспондентам телеканала CCTV президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил, почему он отвергает идею независимости Тайваня, передает NUR.KZ.

Журналист напомнил, что ранее глава Казахстана говорил о важности территориальной целостности стран, и попросил развернуто рассказать о его позиции касательно Тайваня.

"Мы считаем, что это вопрос, который должен быть абсолютно ясен всем в мире. Не должно быть "два Китая". Тайвань - это часть Китая. Принцип территориальной целостности всех государств закреплен в Уставе ООН, который необходимо соблюдать", - заявил Токаев.

Он добавил, что этот же принцип заложен в декларации и уставе Шанхайской организации сотрудничества.

"Поэтому вновь подчеркну, для нас это абсолютно ясно: Тайвань - это часть Китая. И у нас нет никаких сомнений по этому поводу", - сообщил глава Казахстана.

Напомним, в преддверии государственного визита в КНР президент Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы ведущего программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем.

В ходе беседы глава государства высказался об обеспокоенности по поводу сближения Китая и Центральной Азии. Говоря о китайско-казахстанских отношениях, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай играет очень важную роль в нашей внешней политике.

Также президент рассказал о том, каким видит будущее Казахстана. По его словам, РК играет очень важную роль в налаживании торговых путей и международных отношений. Также Токаев добавил, что прилагает все свои усилия для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020351-ne-dolzhno-byt-dva-kitaya-tokaev-vyskazalsya-ob-idee-nezavisimosti-tayvanya/