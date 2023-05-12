Токаев высказался об обеспокоенности по поводу сближения Китая и Центральной Азии

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев дал интервью ведущему программа Leaders Talk, которое вышло в эфире китайского телеканала CCTV. В ходе беседы президент Казахстана высказался об обеспокоенности по поводу сближения Китая и Центральной Азии, передает NUR.KZ.

В ходе беседы ведущий отметил, что появляются комментарии, в которых говорится, что Китай и Центральная Азия сближаются друг с другом. Интервьюер поинтересовался у Токаева, что бы он ответил тем, кто обеспокоен этой усиливающейся близостью в этом геополитическом балансе.

"Никаких подозрений по этому поводу быть не должно, потому что наши намерения вполне открытые, искренние. Факт в том, что Китай занимает второе место в мире по объему своей экономики, поэтому мы должны признать роль Китая, и нам нужно построить очень хорошие отношения с вашей страной", – заявил Токаев.

Говоря о китайско-казахстанских отношениях, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай играет очень важную роль в нашей внешней политике.

"В сентябре 2019 года я посетил Китай с государственным визитом. У нас были прекрасные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Мы договорились проводить взаимовыгодную политику сближения наших народов. Это означает, что мы должны продвигать стратегическое партнерство, вечную дружбу между обеими странами.

Я думаю, что это в значительной степени отвечает интересам, долгосрочным интересам казахского народа, и я твердо привержен этой политике. И, конечно, у нас нет никаких сомнений в важности стратегического партнерства с нашим ближайшим соседом – Китаем", – подчеркнул президент.

Токаев также рассказал о том, как планирует продвигать продвигать двусторонние экономические отношения с Китаем в будущем.

"Мы достигли отличных результатов в сфере экономического сотрудничества, но нам нужно двигаться дальше. Вот почему я с надеждой смотрю на свой предстоящий визит в город Сиань, который является колыбелью китайской цивилизации.

Считаю, что нам нужны новые соглашения, новые сделки, потому что мы не должны просто стоять на месте и ждать каких-то результатов. Мы должны приложить усилия для продвижения наших экономических связей в этом сложном мире. Я твердо привержен развитию сотрудничества и дружеских связей между молодежью обеих стран. Молодое поколение должно больше знать друг о друге", – заявил Токаев.

Напомним, свой визит в Китай Токаев совершит с 17 по 19 мая. В рамках поездки Токаева ожидаются его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином – они состоятся в Сиане (крупный город в центральной части Китая). Также президент планирует встретиться с главами крупных китайских компаний. Важным пунктом программы визита станет участие Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020352-tokaev-vyskazalsya-ob-obespokoennosti-po-povodu-sblizheniya-kitaya-i-tsentralnoy-azii/