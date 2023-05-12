Токаев рассказал, куда он хочет привести Казахстан

Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: Christopher Pike / World Rugby / World Rugby / Getty Images

Сегодня в эфире китайского телеканала CCTV показали интервью президента Касым-Жомарта Токаева. В ходе беседы у главы государства спросили, куда он хочет привести Казахстан, передает NUR.KZ.

Китайский журналист отметил, что Токаев не раз говорил о желании построить новый Казахстан, в центре которого будет справедливость по отношению ко всем.

"Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на евразийском континенте. Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Убежден, что будущее Казахстана должно быть светлым. Именно поэтому я прилагаю все свои усилия для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой", - ответил президент.

Токаев подчеркнул, что Казахстан добьется успеха в проведении такого рода внешней политики.

"Наша историческая судьба - быть миролюбивыми, извлекать выгоду из дружественных отношений со всеми странами. Прежде всего, с нашими ближайшими соседями, где Китай играет чрезвычайно важную роль", - заявил он.

Отметим, что интервью для Leaders Talk Касым-Жомарт Токаев дал в преддверии государственного визита в КНР. Вместе с ведущим данной программы глава государства обсудил перспективы развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики.

Напомним, что ранее МИД Китая сообщал о том, что президент Касым-Жомарт Токаев посетит КНР с государственным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Также в Китай были приглашены президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Позже в Акорде уточнили, что свой визит в Китай Токаев совершит с 17 по 19 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020350-nasha-istoricheskaya-sudba-byt-mirolyubivymi-tokaev-rasskazal-kuda-on-hochet-privesti-kazahstan/