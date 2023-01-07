Токаев переговорил с президентом Таджикистана

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном.

Президенты отметили, что за эти годы между странами выстроены многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые укрепляются в духе стратегического партнерства.

Собеседники подчеркнули динамичное развитие кооперации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесное сотрудничество Казахстана и Таджикистана по линии международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон вновь подтвердили готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению казахско-таджикских отношений.

Кроме того, в адрес президента Казахстана поступила телеграмма поздравления от Эмомали Рахмона по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном.

"Таджикская сторона высоко ценит результаты, которых добились за это время наши страны в укреплении и расширении своих дружеских связей. В этом плане созданы надёжная договорно-правовая база и действенные механизмы регулирования межгосударственного взаимодействия. Отрадно, что наши отношения сотрудничества, опираясь на эту прочную основу и на незыблемые принципы взаимного уважения, доверия и стратегического партнёрства, сегодня развиваются высокими темпами по всем направлениям. Уверен, что мы в соответствии с коренными интересами наших народов и далее будем совместно стремиться к поднятию практического взаимовыгодного сотрудничества на более высокий уровень", – говорится в телеграмме.

Лидер Таджикистана пожелал Касым-Жомарту Токаеву больших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Казахстана – мира, устойчивого прогресса и процветания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2004497-tokaev-peregovoril-s-prezidentom-tadzhikistana/