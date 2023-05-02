"Все опасения беспочвенны": МИД Казахстана об установлении безвизового режима с Китаем

Паспорт Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве высказался об установлении безвизового режима с Китаем, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров отметил, что в последнее время в соцсетях и информационном поле очень бурно обсуждается вопрос о взаимном безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем.

"Хочу подчеркнуть – о взаимном. Это означает, что соглашение будет работать в две стороны. Не только граждане Китая могут посещать Казахстан, также и граждане Казахстана без визы абсолютно просто с паспортом и авиабилетом могут вылететь в Китай на 30 дней", – отметил он.

При этом он отметил, что такое соглашение еще даже не подписано и не вступало в силу, чтобы требовать его отмену.

"Хотелось бы донести до общества, нужно сначала изучить вопрос, прежде чем предъявлять какие-то требования. Соглашение о безвизовом режиме с КНР еще планируется подписать, и оно вступит в силу только после завершения процедур ратификации обеими сторонами", – пояснил спикер.

На сегодня же граждане Китая могут посещать Казахстан без виз на срок до 14 дней – такая норма была введена еще летом прошлого года.

"Как видите, огромного наплыва китайских туристов в Казахстане не наблюдается, так что все опасения о якобы засилье граждан КНР беспочвенны. Надо особо отметить, что безвизовый режим будет обоюдным, то есть граждане Казахстана смогут без проблем посещать Китай. Казахстанцы могут просто и легко посещать Китай в туристических и деловых целях. Раньше для этого надо было оформлять китайскую визу, выстаивать в очереди, платить консульский сбор, а после введения безвиза этого больше не нужно", – отметил он.

При этом, по его словам, нахождение граждан Казахстана и КНР на территории обеих стран без визы будет ограничено до 30 дней пребывания. Для более длительного пребывания им необходимо заранее оформлять визы.

"Еще раз повторюсь, безвизовый режим распространяется только для туристических и деловых поездок (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) и не дает права на работу. Все, кто нарушит миграционный режим, будут наказываться соответствующим образом.

Безвизовый режим направлен на увеличение туристского потока, что благоприятно скажется на экономике, поскольку туристы будут тратить деньги в отелях, ресторанах, на транспорте, в культурно-развлекательных учреждениях", – заверил Смадияров.

Напомним, в апреле на портале "Открытые НПА" был опубликован проект соглашения о взаимном освобождении от визовых требований, который может быть подписан между правительством Казахстана и Китая. Публичное обсуждение документа длилось до 19 апреля.

Позже официальный представитель МИД Айбек Смадияров пояснил, что целью данного соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Если соглашение будет подписано, то граждане Китая будут освобождены от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей для однократного или многократного въезда, выезда, временного пребывания на территории Казахстана на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы. Суммарно это 90 календарных дней в течение 180 календарных дней. Такие же условия пребывания в КНР будут доступны и для казахстанцев.

Также возможность облегчения визового режима между двумя странами прокомментировал посол Китая в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019053-vse-opaseniya-bespochvenny-mid-kazahstana-ob-ustanovlenii-bezvizovogo-rezhima-s-kitaem/