Посол Китая высказался о безвизовом режиме с Казахстаном

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Посол Китая в Казахстане в кулуарах сессии АНК прокомментировал возможность облегчения визового режима между двумя странами, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, на каком этапе сейчас находится вопрос облегчения визового режима между двумя странами.

"Есть такой разговор. Обсуждается, правильно (вопрос облегчения визового режима – прим. ред.). В этом году – мы очень сильно надеемся, конечно", – заявил в ответ посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.

Напомним, в апреле сообщалось, что на портале "Открытые НПА" опубликован проект соглашения о взаимном освобождении от визовых требований, который может быть подписан между правительством Казахстана и Китая. Публичное обсуждение документа длилось до 19 апреля.

Позже официальный представитель МИД Айбек Смадияров пояснил, что целью данного соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Если соглашение будет подписано, то граждане Китая будут освобождены от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей для однократного или многократного въезда, выезда, временного пребывания на территории Казахстана на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы. Суммарно это 90 календарных дней в течение 180 календарных дней. Такие же условия пребывания в КНР будут доступны и для казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018528-posol-kitaya-vyskazalsya-o-bezvizovom-rezhime-s-kazahstanom/