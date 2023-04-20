Могут ли ввести усиление на госгранице Казахстана с Россией, рассказали в КНБ

Сетка рабица. Иллюстративное фото: pxhere.com

Глава Погранслужбы Ерлан Алдажуманов в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, могут ли из-за ситуации на севере страны усилить казахстанско-российскую границу, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. По их словам, в российских СМИ пишут, что "в Казахстане хотят переименовать город Петропавловск в Кызылжар". Представители СМИ поинтересовались, могут ли в Казахстане ввести усиление на госгранице с Россией.

В ответ глава Погранслужбы КНБ заявил, что протяженность казахстанско-российской границы составляет 7,5 тыс. километров.

"Это самая длинная сухопутная госграница. Вы понимаете, что физически сил и средств, имеющихся в штате Погранслужбы, не хватит постоянно все усилять. Мы в нормальном формате ее охраняем, в принципе", – добавил Ерлан Алдажуманов.

Он добавил, что в пограничных войсках есть такое понятие, как "обстановка".

"Есть у нас приоритетные направления, которые мы должны усиливать. Единственное, могу сказать, что в случае возникновения обстановки, у нас есть резервы, чтобы закрыть необходимые направления. Резервы есть.

В приоритете сейчас, исходя из проблем, которые могут быть на госгранице, связанные с нарушителями и контрабандой, больше кыргызское направление. Поэтому мы там усиляем. Но резервы у нас есть, в принципе, любое направление нашей госграницы перекрыть", – подчеркнул глава Погранслужбы.

Напомним, что разговоры о переименовании Петропавловска и Павлодара начались довольно давно.

В прошлом году в Сети появилась петиция, авторы которой предложили переименовать город Петропавловск в Кызылжар, а город Павлодар – в Ертыс. Булат Жумабеков, который тогда являлся акимом Петропавловска, заявил, что на повестке акимата города вопрос о переименовании не стоит.

Позже ситуацию комментировал действующий на тот момент аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

"У нас пока этот вопрос на повестке не стоит. Я неоднократно на него отвечал, поэтому вопрос этот пока не стоит", – сообщил он. Тем не менее экс-аким региона подчеркивал, что в целом в области ведется работа по переименованию населенных пунктов.

В этом году депутаты мажилиса отметили, что вопрос переименования городов должны решать маслихаты и местные жители.

Добавим, что ранее на месте нынешнего города Петропавловска находилось урочище Кызыл-Жар – излюбленное место казахских стойбищ. Об этом говорится в книге Александра Семенова "Город Петропавловск за 200 лет (1752-1952)".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2017562-mogut-li-vvesti-usilenie-na-gosgranitse-kazahstana-s-rossiey-rasskazali-v-knb/