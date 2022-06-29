"Вопрос на повестке не стоит": глава СКО о переименовании Петропавловска в Кызылжар

Иллюстративное фото: официальный сайт акимата Петропавловска

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК рассказал о возможности переименования областного центра региона в Кызылжар – такие предложения звучали не раз, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о переименовании Петропавловска акиму задали журналисты.

"У нас пока этот вопрос на повестке не стоит. Я неоднократно на него отвечал, поэтому вопрос этот пока не стоит", - сообщил в ответ Кумар Аксакалов.

Однако аким подчеркнул, что в целом в регионе ведется работа по переименованию населенных пунктов.

"Эта работа шла и будет идти. Мы за последние годы, по-моему, свыше 400 переименований провели. Это и улицы, и населенные пункты. Эта работа будет идти.

Понятно, почему. Потому что они (названия - прим.ред.) уже морально устарели, и никакой идеологической нагрузки нет. Это нормально. Никакого подвоха нет. Это историческая реальность, основанная на исследовании историков, краеведов. Проводятся общественные слушания, все идет по закону", - резюмировал Аксакалов.

Напомним, в апреле в Сети появилась петиция, авторы которой предложили переименовать Петропавловск в Кызылжар, а Павлодар - в Ертыс. Тогда аким Петропавловска сообщал, что "вопрос о переименовании города на повестке акимата не стоит".

Предложения о переименовании двух городов Северного Казахстана звучали в стране и ранее. Тогда власти также заявляли, что не рассматривают вопрос о переименовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976230-vopros-na-povestke-ne-stoit-glava-sko-o-pereimenovanii-petropavlovska-v-kyzylzhar/