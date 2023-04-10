Двадцать казахстанцев задержали в Ираке за работу в подпольном казино

Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель МИД РК заявил, что казахстанцев в Ираке задержали за незаконную работу в подпольном казино, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили прокомментировать информацию о задержании казахстанцев в Ираке.

"В конце марта текущего года правоохранительные органы Ирака задержали 20 граждан Казахстана за осуществление незаконной деятельности – работа в подпольном казино.

Посольство Казахстана в Иордании и по совместительству в Ираке достигло договоренности с местными органами о процедуре депортации без судебного разбирательства. Указанные граждане, выплатив штрафы, покинули территорию Ирака", – сообщил в ответ Айбек Смадияров.

Между тем, по его словам, это далеко не единичный случай.

"Этот случай не является единичным. Так, в феврале текущего года 7 граждан Казахстана находились под следствием за нарушение норм закона Ирака о пребывании иностранцев, в частности за осуществление незаконной деятельности в подпольном казино.

Стало известно, что еще в ноябре 2022 года пятеро из них были задержаны и выпущены под залог до рассмотрения дела судом. Несмотря на это, они вернулись на прежнее место и продолжили работать, тем самым нарушили нормы законодательства Ирака", – добавил спикер.

При этом он подчеркнул, что посольство Казахстана организовало бесплатную юридическую и другую экстренную помощь. Проведены переговоры с судом и прокуратурой, по результатам которых достигнуты положительные договоренности.

"Лица, нарушившие положение вышеуказанного закона, могут быть привлечены к тюремному заключению сроком до трех лет либо обременены штрафом в размере от 500 тысяч до 3 млн иракских динаров. При этом те граждане Казахстана были осведомлены, что едут в Ирак заниматься незаконной деятельностью без соответствующих разрешительных документов", – заявил Айбек Смадияров.

В завершение он призвал казахстанцев соблюдать законодательства других стран и не идти на риск тюремного заключения вдали от своей семьи и родины.

Добавим, что в марте в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон в Южной Корее двум гражданам Казахстана, прибывшим из города Ташкент, было отказано во въезде в Республику Корея. Для ожидания депортации они были помещены в специальное помещение, из которого ночью сбежали и нелегально проникли на территорию страны.

Один гражданин Казахстана был задержан 26 марта, второй явился с повинной 29 марта.

Сегодня официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров озвучил новые детали по факту задержания двух казахстанцев в Южной Корее.

Что делать казахстанцам, попавшим в ЧС в другой стране

Добавим, что ранее официальный представитель МИД Айбек Смадияров дал ряд советов на случай, если казахстанцы попадут в чрезвычайную ситуацию за рубежом.

Так, в первую очередь надо обратиться в дипломатические учреждения Казахстана в стране, где вы находитесь. Далее будет рассматриваться характер ЧС.

"Если он глобально масштабный, то, естественно, в большинстве случаев расходы покрываются государством. Если это локальное бедствие, то мы оказываем максимальное содействие в перемещении в свободное место либо в обеспечении билетами на транспорт", – рассказывал Смадияров.

По его словам, такая адресная помощь связана с тем, что во время ЧС создается транспортный коллапс, и многие не могут даже элементарно купить билеты даже за свой счет.

"Бывает, что гостиницы переполнены – в этот момент дипломаты обеспечивают их проживание. Разного рода помощь… некоторым необходима просто психологическая помощь. То, что представитель государства приезжает, помогает, – многим это вселяет дух и бодрость. Даже такую помощь мы оказываем", – резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016199-dvadtsat-kazahstantsev-zaderzhali-v-irake-za-rabotu-v-podpolnom-kazino/