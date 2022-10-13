"Есть более достойное место": Токаев о переносе улицы Гейдара Алиева в Астане

Вид на Астану. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на полях саммита СВМДА провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает официальный Telegram-канал президента РК "Борт №1".

Президенты, помимо прочих тем беседы, также высоко оценили успешное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в том числе реализацию ряда совместных проектов по продвижению исторических и культурных ценностей Казахстана и Азербайджана.

"Мы говорили о том, чтобы улицу имени выдающегося азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева перевести в другое место. Считаю, что у нас в столице есть более достойное место. Такое место было найдено, я его одобрил. Далее – это вопрос времени", – сказал Токаев.

Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана за бережнее отношение к памяти его отца Гейдара Алиева.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перенести название улицы Гейдара Алиева на одну из больших улиц или проспектов столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992597-est-bolee-dostoynoe-mesto-tokaev-o-perenose-ulitsy-geydara-alieva-v-astane/