Главы каких государств поздравили Токаева с Наурызом

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На имя Токаева продолжают поступать телеграммы с поздравлениями по случаю Наурыза. О том, кто еще поздравил президента Казахстана с праздником, рассказала в своем Telegram-канале пресс-служба Акорды.

На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своей поздравительной телеграмме отметил, что наряду со своей древней историей Наурыз в своем философском содержании отражает общие обычаи и ценности казахского и узбекского народов.

"Глубоко убежден, что наше взаимное сотрудничество, основанное на добрососедских отношениях, будет расширяться в соответствии с общими интересами наших народов, а дальнейшая активизация взаимных связей на высоком уровне будет способствовать укреплению нашего стратегического партнерства и союзнических отношений", – говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в праздник Наурыз, символизирующий начало нового года и призывающий к миру и единству, пожелал братскому казахскому народу добра и счастья.

"Считаю, что этот год станет годом развития для наших стран. Пусть многогранные отношения между Кыргызстаном и Казахстаном, основанные на общих духовных ценностях и дружбе, а также стратегическом партнерстве, последовательно развиваются благодаря нашим общим усилиям", – написал в поздравительном послании Садыр Жапаров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и новых успехов, а братскому народу Казахстана – мира, благоденствия и процветания.

"Уверен, что наши страны с новыми надеждами и чаяниями, следуя немеркнущим ценностям Навруза, и впредь будут расширять и развивать свои дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество в рамках стратегического партнерства", – отметил лидер Таджикистана.

В поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева подчеркивается, что Наурыз является ценным вкладом наших народов в мировую культуру.

"Этот праздник символизирует взаимное понимание, дружбу и солидарность. Верю, что по воле наших народов мы и впредь продолжим совместные усилия на пути сохранения и укрепления азербайджано-казахских дружественных отношений и партнерства", – говорится в телеграмме.

Свои поздравления также направили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Грузии Саломе Зурабишвили и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

Письма и телеграммы в адрес главы государства продолжают поступать.

В понедельник, 20-го числа, с наступающим Наурызом Токаева поздравили президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, а также президент Израиля Ицхак Герцог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013758-gruziya-uzbekistan-azerbaydzhan-glavy-kakih-gosudarstv-pozdravili-tokaeva-s-nauryzom/