Президент Израиля поздравил Токаева и всех казахстанцев с наступающим Наурызом

Касым-Жомарт Токаев и Ицхак Герцог. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.

Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан. В свою очередь глава нашего государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления и в канун праздника Песах пожелал израильскому народу благополучия и процветания.

Президенты обсудили перспективы укрепления казахско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Подчеркнута положительная динамика роста двустороннего товарооборота, а также важность расширения культурно-гуманитарных связей между странами.

Наурыз мейрамы

Напомним, что в этом году в честь Наурыза казахстанцы будут отдыхать три дня – со вторника, 21 марта, до четверга, 23 марта, включительно.

В переводе с фарси "Навруз" означает "новый день". Его написание и произношение различаются в разных странах – Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Нооруз, в Казахстане – Наурыз. Такая информация приводится на официальном сайте АО "НК "Kazakh Tourism".

Для казахстанского народа Наурыз, так же как и для многих других, издревле считается началом перемен, к празднику готовятся за несколько недель. В эти дни люди желают друг другу благополучия. В городах и селах организуются уборка парковых зон, посадка саженцев, проходят масштабные народные гулянья, выступления любимых артистов, кулинарные соревнования по приготовлению плова и наурыз-коже, спортивные национальные турниры.

Праздник Песах

Добавим, как пишет ТАСС, что Песах, или еврейская Пасха, — один из главных иудейских праздников в память об освобождении евреев от рабства в Древнем Египте. Он начинается на 14-й день весеннего месяца нисан по еврейскому лунному календарю и празднуется в течение семи дней в Израиле и восьми дней — за пределами страны.

В этом году Песах будет праздноваться с 5 по 13 апреля.

В дни Песаха евреям запрещено употреблять и хранить у себя хамец (продукты, прошедшие процесс брожения – хлеба, пиво и другие). Из хлебобулочных продуктов есть можно только мацу – пресные хлебцы из пшеничной муки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013652-prezident-izrailya-pozdravil-tokaeva-s-nastupayuschim-nauryzom/