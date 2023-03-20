Джо Байден и Си Цзиньпин поздравили Токаева с Наурызом

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: akorda.kz

Лидеры Соединенных Штатов и КНР Джо Байден и Си Цзиньпин направили поздравительные телеграммы президенту Касым-Жомарту Токаеву с Наурызом, сообщается на официальном сайте Акорды.

Лидеры КНР и США поздравили президента Казахстана с праздником Наурыз.

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств по случаю праздника Наурыз.

В своей поздравительной телеграмме председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин от имени правительства и народа страны, а также от себя лично пожелал дружественному народу Казахстана счастья и благополучия, а Касым-Жомарту Токаеву – крепкого здоровья и успехов в работе.

"Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений, буду рад Вас приветствовать с государственным визитом в Китае и на первом саммите "Китай – Центральная Азия" в мае этого года. Надеюсь на глубокий обмен мнениями с Вами по развитию китайско-казахстанского сотрудничества, а также связей между Китаем и Центральной Азией", – говорится в телеграмме Си Цзиньпина.

Президент США Джо Байден поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с праздником Наурыз и началом месяца Рамазан.

"Стратегическое партнерство между нашими странами и дружба между нашими народами способствуют укреплению мира и процветания во всем регионе. Сегодня народ Казахстана от Астаны до Алматы и по всей стране празднует это время возрождения и обновления.

Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку Вашей деятельности по продвижению политических и экономических реформ, которые будут способствовать построению светлого будущего Казахстана и обеспечат равные права и возможности для всех. С праздником Наурыз! Ұлыс оң болсын!" – написал Джо Байден.

Также сегодня стало известно, что по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Глава Израиля поздравил Касым-Жомарта Токаева и казахстанцев с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013680-dzho-bayden-i-si-tszinpin-pozdravili-tokaeva-s-nauryzom/