Как казахстанцы отдохнут на Наурыз

Казахский национальный танец. Иллюстративное фото: Meiramgul Kussainova / Anadolu Agency / Getty Images

На следующей неделе казахстанцы будут работать всего два дня – в понедельник и пятницу: в честь Наурыза предусмотрено сразу три выходных, сообщается на официальном сайте "Электронного правительства".

Праздновать Наурыз в Казахстане начинают 21 числа. В этом году в честь Наурыза казахстанцы будут отдыхать три дня - со вторника, 21 марта, до четверга, 23 марта, включительно.

Рабочими днями на следующей неделе будут понедельник, 20 марта, и пятница, 24 марта. 25 и 26 марта - обычные выходные.

Наурыз мейрамы

21 марта – день весеннего равноденствия, день, когда на смену зиме приходит долгожданное весеннее тепло.

В переводе с фарси "Навруз" означает "новый день". Его написание и произношение различаются в разных странах - Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Нооруз, в Казахстане - Наурыз. Такая информация приводится на официальном сайте АО "НК "Kazakh Tourism".

В Казахстане Наурыз празднуют три дня - с 21 по 23 марта.

Для казахстанского народа Наурыз, так же как и для многих других, издревле считается началом перемен, к празднику готовятся за несколько недель. В эти дни люди желают друг другу благополучия. В городах и селах организуются уборка парковых зон, посадка саженцев, проходят масштабные народные гулянья, выступления любимых артистов, кулинарные соревнования по приготовлению плова и наурыз-коже, спортивные национальные турниры.

На сайте Visit Kazakhstan отмечается, что главное блюдо этого праздника - наурыз-коже - должно состоять из 7 ингредиентов (вода, мясо, соль, жир, мука, злаки, например, рис, кукуруза или пшеница, и молоко), которые символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.

Интересно, что с 1926 по 1988 год - в годы советской власти - в Казахстане не праздновали Наурыз. А вот отмечать его три дня подряд начали лишь с 2009 года. Тогда же, в 2009 году, Наурыз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. С этого времени 21 марта объявлено Международным днем Наурыз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012644-kak-kazahstantsy-otdohnut-na-nauryz/