"Не оплачивают штрафы и кредиты": МИД об усложнении получения шенгена для казахстанцев

Паспорт Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальный представитель МИД РК на брифинге в ведомстве рассказал, почему могли ужесточить процедуру получения шенгенской визы для казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров заявил, что наши граждане порой сами дают поводы для введения более жестких мер.

"Наши граждане дают повод. Некоторые наши граждане, посещая страны Шенгена, при аренде автомобилей не оплачивают штрафы, уезжают из этой страны. Студенты берут кредиты, не оплачивают их и уезжают", – отметил он.

По его словам, бывают и другие правонарушения.

"Естественно, это все копится. Когда едешь в чужую страну, необходимо соблюдать ее правила и законы", – рекомендовал он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Казахстан якобы включили в "черный список Шенгенской зоны", из-за чего теперь казахстанцам будет сложнее получить шенгенскую визу.

Однако официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров опроверг данную информацию, сообщив, что в шенгенском соглашении нет ни черных, ни красных списков, и речь идет об обычном рабочем процессе.

Позже в представительстве ЕС сообщили, Европейский Союз не вносил Казахстан в "черный список", также в процедуре оформления шенгенских виз для казахстанцев с 1 марта 2023 года не произошло существенных изменений.

Между тем на прошлой неделе замглавы МИД Роман Василенко сообщил, что ведомство пытается выяснить, какая из стран ЕС предложила внести Казахстан в "список для консультаций" при получении шенгенской визы, который СМИ как раз и назвали "черным списком".

Василенко также заявил о планах ведомства начать переговоры с Евросоюзом по облегчению визового режима для казахстанцев – речь идет о сокращении стоимости шенгена и необходимых для визы документов.

Согласно информации на сайте SchengenVisaInfo, шенгенская зона представляет собой группу из 27 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 27 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране. Страны-члены шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Хорватия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012711-ne-oplachivayut-shtrafy-i-kredity-mid-ob-uslozhnenii-polucheniya-shengena-dlya-kazahstantsev/