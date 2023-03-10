Визиты "на высоком уровне" из стран ЕС и Великобритании ожидают в Казахстане, заявили в МИД

Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen

На брифинге в СЦК замминистра иностранных дел Роман Василенко сообщил, что в Казахстане в этом году ожидают визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы МИД напомнил, что в конце прошлого года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и президент ЕС Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум по финансовому и технологическому сотрудничеству Казахстана с промышленными альянсами ЕС.

"В продолжение этой высокой динамики мы ожидаем президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с визитом в текущем году, что весьма символично в год празднования 30-летия установления отношений между РК и ЕС", – заявил Василенко.

Также в Казахстане ожидают визит Федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также визиты "на высоком уровне" из Великобритании, Чехии, Италии, Австрии и других стран.

По данным МИД, на Международный форум "Астана" в июне также приедет большое количество европейских гостей.

Напомним, что недавно Казахстан посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На пресс-конференции в МИД он высказывался о влиянии антироссийских санкций на Казахстан, а затем поделился твитом на казахском языке.

Добавим, Урсула фон дер Ляйен, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, с 1 декабря 2019 года является председателем Европейской комиссии и первой женщиной на данном посту. До назначения на эту должность она была министром труда и социальных вопросов с 2009-го по 2013 год, затем возглавила Минобороны Германии, покинув пост в 2019 году.

В сентябре прошлого года на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Казахстана провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом. Тогда же Касым-Жомарт Токаев пригласил Урсулу фон дер Ляйен в Казахстан.

В октябре глава государства провел видеовстречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012463-vizity-na-vysokom-urovne-iz-stran-es-i-velikobritanii-ozhidayut-v-kazahstane-zayavili-v-mid/