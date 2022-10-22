Токаев провел видеовстречу с Урсулой фон дер Ляйен

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу в видеоформате с президентом Европейской комиссии. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства в формате видеоконференции провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Лидеры обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Акорда

Напомним, что в сентябре на полях общих дебатов Генасамблеи ООН в Нью-Йорке президент Казахстана лично встречался с главой Еврокомиссии. Тогда сообщалось, что Токаев пригласил Урсулу фон дер Ляйен в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994021-tokaev-provel-videovstrechu-s-ursuloy-fon-der-lyayen/