Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием его на пост председателя КНР, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Я твердо убежден, что важные решения, принятые по итогам прошедших "двух сессий", и ваша мудрая политика станут незыблемой основой для достижения светлого будущего и процветания Китая.

С большим удовлетворением хотел бы отметить, что масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются. Считаю, что все эти успехи – результат вашего личного вклада и неустанной поддержки. Особенно радует, что ваш плодотворный визит в Казахстан в сентябре прошлого года открыл путь к следующему "золотому 30-летию" нашего взаимодействия", – говорится в телеграмме.

Президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу – благополучия.

Напомним, Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок. Выборы состоялись сегодня утром на пленарном заседании путем тайного голосования.

Отметим, что в октябре прошлого года Си Цзиньпин был вновь избран в качестве главы Коммунистической партии Китая на третий срок.

По информации РИА Новости, впервые Си занял должность председателя КНР в марте 2013 года, сменив на посту Ху Цзиньтао. На второй пятилетний срок его переизбрали в марте 2018 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012424-tokaev-pozdravil-si-tszinpina-s-pereizbraniem-na-post-predsedatelya-knr/