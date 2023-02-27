Торговое представительство Казахстана в России ликвидировали

Флаги Казахстана и России. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Ликвидировано Торговое представительство Казахстана в России - правительство РК приняло соответствующее постановление, документ опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК.

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится в тексте постановления.

Напомним, в начале февраля появилась информация о том, что Казахстан намерен ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" - проект документа был опубликован для публичного обсуждения.

Позже в Министерстве торговли и интеграции РК объяснили, с чем связано решение закрыть торговое представительство Казахстана в России. Также глава Минфина пояснил, что в данном случае речь идет об оптимизации структур госорганов.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не планирует закрывать торговое представительство в Казахстане.

Отметим, что торговое представительство Казахстана в России было учреждено соответствующим постановлением правительства в 2002 году. В документе было сказано, что данный орган создавался в целях расширения торгово-экономических связей и реализации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о взаимном учреждении торговых представительств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2010981-torgovoe-predstavitelstvo-kazahstana-v-rossii-likvidirovali/