Почему Казахстан еще не направил нефть в Германию, объяснили в Минэнерго

Нефть. Иллюстративное фото: David McNew / Staff / Getty Images

Глава Министерства энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах сената прокомментировал вопрос о задержке в экспорте казахстанской нефти в Германию, передает корреспондент NUR.KZ.

Акчулаков отметил, что планируемый маршрут экспорта отработан.

"Вопросов к самому маршруту нет, вопрос остался в другом: грузоотправитель, то есть тот, кто добывает нефть, – в данном случае Карачаганак – объявляет тендер на поставку… кто покупатель, условно говоря, на конечном пункте. Он еще не закончился.

К технической части все, нет вопросов: нефтепроводы, подключения, переход и так далее – там вопросов нет. Осталось только, чтобы сам грузоотправитель определил, кому он нефть везет", – пояснил министр.

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Западно-Казахстанской области, является одним из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире. Об этом сообщается на официальном сайте ТОО "PSA", полномочного органа по Соглашениям о разделе продукции в Северо-Каспийском и Карачаганакском проектах.

Месторождение было открыто в 1979 году, опытно-промышленная разработка месторождения началась в 1984 году.

Тем не менее на вопрос о том, значит ли это, что теперь сроки поставки могут перенести с февраля на март, Акчулаков ответил отрицательно.

"Почему? Грузоотправитель его определяет, сегодня они, по-моему, его (тендер – прим. ред.) еще раз объявили. Я не знаю, это внутренние процедуры, коммерческие. На следующей неделе, возможно", – резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, что в декабре прошлого года в СМИ появилась информация, что Германия планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской в 2023 году. Сообщалось, что по трубопроводу "Дружба" вместо нефти из России будет идти сырье из Казахстана.

В январе Болат Акчулаков сообщил, что речь идет о возможности экспорта в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Также он рассказал, что Министерство энергетики получило устное подтверждение со стороны России, потому что пропуск идет через ее границу.

В начале января министр энергетики заявил, что первую партию казахстанской нефти планировалось отправить в Германию еще до конца января этого года. Но из-за технических проблем сроки пришлось пересмотреть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2009880-pochemu-kazahstan-esche-ne-napravil-neft-v-germaniyu-obyasnili-v-minenergo/