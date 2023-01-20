Токаев поговорил по телефону с Путиным

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Архивное фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.

Как отметили в Акорде, собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

Напомним, пресс-служба президента сообщала что прошлый телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны 3 января. Лидеры стран в ходе разговора обсудили конкретные вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах.

Отметим, что в конце 2022 года, 26 декабря, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств – участников СНГ. В рамках поездки он также провел встречу с Владимиром Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2006162-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-putinym/