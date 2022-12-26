Токаев встретился с Путиным в Санкт-Петербурге (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом России Владимиром Путиным, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "Борт №1".

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.

Главу государства встретил президент России Владимир Путин.

Главы государств-участников СНГ сделали совместный снимок перед началом неформальной встречи.

Напомним, сегодня, 26 декабря, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств – участников СНГ.

Ранее председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев сообщил, что неформальная встреча глав стран СНГ состоится в Санкт-Петербурге 26 и 27 декабря.

В последний раз лидеры стран СНГ проводили неформальную встречу в октябре этого года также в Санкт-Петербурге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2003122-tokaev-vstretilsya-s-putinym-v-sankt-peterburge-video/