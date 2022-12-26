Токаев прилетел в Санкт-Петербург на неформальную встречу глав стран СНГ

Самолет президента. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств – участников СНГ, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "БОРТ №1".

Ранее сообщалось, что неформальная встреча глав стран СНГ состоится в Санкт-Петербурге 26 и 27 декабря.

Как отметил председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев, самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ является активизация контактов на самом высоком уровне, между главами государств.

В последний раз лидеры стран СНГ проводили неформальную встречу в октябре этого года также в Санкт-Петербурге.

В 2021 году неформальная встреча президентов стран СНГ состоялась 28 декабря в Санкт-Петербурге. Тогда руководители государств подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2003083-tokaev-priletel-v-sankt-peterburg-na-neformalnuyu-vstrechu/