Токаев поговорил по телефону с Путиным
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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю нового года и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами.
Также лидеры в ходе разговора обсудили конкретные вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Напомним, сегодня президент Казахстана подписал несколько законов, в том числе и тот, согласно которому, чиновников будут наказывать за необоснованное обогащение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2003999-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-putinym/