Токаев поговорил по телефону с Путиным

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Акорды

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю нового года и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

Также лидеры в ходе разговора обсудили конкретные вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Напомним, сегодня президент Казахстана подписал несколько законов, в том числе и тот, согласно которому, чиновников будут наказывать за необоснованное обогащение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2003999-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-putinym/