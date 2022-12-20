Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет на следующей неделе в Санкт-Петербурге

Флаги стран СНГ. Фото: официальный сайт Исполкома СНГ

Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря, заявил председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Находясь в Минске, Лебедев в беседе с журналистами анонсировал неформальную встречу глав государств СНГ, пишет РИА Новости.

"На следующей неделе не менее важная встреча, неформальная, глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. По приглашению президента России 26-27 (декабря – прим.ред.) эта встреча состоится. Мы надеемся, что она придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству" - отметил глава Исполкома.

Лебедев считает, что самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ является активизация контактов на самом высоком уровне, между главами государств.

"Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали", - отметил он на фоне вчерашней встречи Путина и Лукашенко в Беларуси.

Лебедев также добавил, что серии двусторонних визитов прошли и между другими странами СНГ в уходящем году.

"Эти контакты активизировались, и я надеюсь, что 2023 год будет для Содружества результативным", - заключил он.

Напомним, в последний раз лидеры стран СНГ проводили неформальную встречу в октябре уходящего года.

До этого они также встречались в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи около года назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002261-neformalnaya-vstrecha-glav-stran-sng-proydet-na-sleduyuschey-nedele-v-sankt-peterburge/