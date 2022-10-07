Токаев прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге (видео)

Кортеж президента. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Константиновский дворец, расположенный в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

Здесь, как ранее сообщала пресс-служба президента, состоится неформальная встреча глав государств СНГ.

Также сегодня в Акорде представили анонс мероприятий, в которых Токаев планирует принять участие на следующей неделе.

В начале сентября стало известно, что президент России Владимир Путин побывает с рабочим визитом в Казахстане. Здесь он примет участие в саммитах СНГ, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), а также в заседании глав государств "Центральная Азия – Россия". Мероприятия пройдут в середине октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991685-tokaev-pribyl-v-konstantinovskiy-dvorets-v-sankt-peterburge/