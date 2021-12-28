Токаев поблагодарил Путина за вакцину "Спутник V" и помощь Казахстану во время пандемии

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав стран СНГ, передает официальный сайт Акорды.

В традиционной неформальной встрече лидеров стран-участников Содружества независимых государств наряду с президентом Казахстана также приняли участие: Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Главы государств. Фото: Акорда

В ходе мероприятия руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также обсудили совместные действия по преодолению последствий пандемии и обеспечению биологической безопасности.

Президент Казахстана выразил признательность российской стороне за рассмотрение на встрече актуальной темы по обеспечению биологической безопасности и напомнил, что в рамках ОДКБ было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве в этой сфере.

Владимир Путин. Фото: Акорда

Глава государства поблагодарил Президента России Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии.

"Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности.

Вакцина Спутник V, можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул готовность Казахстана к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках СНГ в ходе предстоящего председательства нашей страны в Содружестве.

Встреча. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1948997-tokaev-prinyal-uchastie-v-neformalnoy-vstreche-glav-gosudarstv-sng/