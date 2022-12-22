Сколько иностранных компаний уже релоцировались в Казахстан из России, ответили в МИД

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Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров рассказал о ходе работы по релокации иностранных компаний из России в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмас Айдаров сообщил, что с начала военных действий в Украине и с начала объявления официальных санкций в отношении российской экономики было определено 362 компании, которые в открытых источниках объявили о своем уходе или же сокращении деятельности на российском рынке.

"Эти иностранные компании, которые вели свою деятельность в России, для нас представляют интерес. Начиная с марта, вышли на головные компании, не российские офисы, а на головные компании этих брендов, с предложением релоцироваться в Казахстан.

Это компании, которые ведут консалтинговый, IT-бизнес, которые не требуют переноса производственных площадок. На сегодня 62 компании ответили нам положительным ответом, что готовы рассматривать Казахстан в качестве альтернативной площадки. Мы предлагаем альтернативы - Астану и Алматы", - заявил спикер.

По словам спикера, 21 проект уже релоцировался в Казахстан, в их числе американская компания Honeywell - они открыли производство шкафов управления в Алматы. Также TikTok открыл отдельный офис в Казахстане, inDriver переносит весь свой региональный офис по Евразийскому пространству в Казахстан.

"Австралийская компания Fortescue полностью свернула свои проекты в РФ и теперь основной акцент по производству зеленой энергетики, зеленого водорода делает на Казахстане, французская компания Alstom теперь переносит свои сервисные центры из РФ в Казахстан. И таких компаний 21, которые так или иначе перенесли свои производства сюда. Эта работа будет продолжена", - заверил спикер.

При этом он отметил, что никакие специальные условия для релоцированных компаний не предоставляются: они будут работать в общем правовом поле, которое в Казахстане существует, чтобы они могли конкурировать с теми компаниями, которые уже присутствуют в стране.

Напомним, в июле президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать в Казахстане условия для релокации зарубежных компаний, которые покинули российский рынок с начала войны в Украине.

Недавно премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что 19 иностранных компаний уже релоцированы в нашу страну. До этого в октябре он сообщал, что 56 международных компаний изъявили желание работать в Казахстане.

До начала военных действий в Украине 24 февраля в России работали 600 крупнейших иностранных компаний с выручкой от 5,7 млрд рублей (36,9 млрд тенге) только на российском рынке. Об этом в начале октября сообщали в РБК, ссылаясь на исследование Центра стратегических разработок России (ЦСР) "Картина иностранного бизнеса: уйти нельзя остаться".

Из этих 600 компаний, работавших в России, 34% ограничили деятельность в стране. Еще 15% - покинули страну через передачу новому собственнику российского подразделения, а 7% заявили о полном уходе с российского рынка без продажи бизнеса.

При этом в докладе российского ЦСР утверждается, что около 44% этих компаний продолжают работать в штатном режиме. Всего, как отмечается, под наблюдением центра находятся более 5 тысяч зарубежных компаний, работавших или работающих в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002594-skolko-inostrannyh-kompaniy-uzhe-relotsirovalis-v-kazahstane-iz-rossii-otvetili-v-mid/