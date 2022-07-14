Токаев поручил создать ушедшим из России компаниям условия в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил создать благоприятные условия в Казахстане для релокации зарубежных компаний, которые покинули российский рынок, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка.

Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", – заявил президент.

Токаев также поручил правительству подготовить пул инвестпроектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами.

"В части конкретных результатов здесь пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет.

Еще раз подчеркиваю – проекты, прежде всего, реализуются в регионах, на местах. Поэтому спрос за их привлечение и доведение до конечного результата с акимов будет такой же, как с министерств", – заявил Токаев.

Напомним, что во время расширенного заседания правительства Казахстана президент отметил высокий показатель инфляции в стране.

Также глава государства раскритиковал деятельность стабфондов Казахстана и обвинил правительство в волоките.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1978461-tokaev-poruchil-sozdat-ushedshim-iz-rossii-kompaniyam-usloviya-v-kazahstane/