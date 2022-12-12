Смаилов: 19 иностранных компаний уже релоцированы в Казахстан

Зал заседаний. Иллюстративное фото: t.me/bort_01

Глава кабмина Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства рассказал о ходе работы по релокации иностранных компаний в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

"Проводится работа по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий. На сегодня 19 компаний уже релоцированы, по другим ведется проработка", - сообщил глава правительства.

Он добавил, что сейчас ведется работа по привлечению не менее 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в ближайшие 7 лет.

По итогам I полугодия текущего года привлечено 14,5 млрд долларовых прямых инвестиций, что на 28% больше, чем в прошлом году.

"Ведется работа с общенациональным пулом из 850 инвестиционных проектов на сумму 30 трлн тенге с созданием 131 тыс. новых рабочих мест. По итогам текущего года будет введено в эксплуатацию 190 проектов на 2 трлн тенге", - резюмировал Смаилов.

Напомним, сегодня в Астане прошло расширенное заседание правительства под председательством президента. На заседании глава государства высказался о рекордно высоких темпах инфляции, а также назвал произошедшее в Экибастузе реальной катастрофой.

Между тем глава правительства рассказал, как кабмин планирует увеличить активы Нацфонда до 100 млрд долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2001130-smailov-19-inostrannyh-kompaniy-uzhe-relotsirovany-v-kazahstan/