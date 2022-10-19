Какие иностранные компании хотят перебазироваться в Казахстан, рассказал Смаилов

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Премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах мажилиса рассказал, какие компании планируют перебазироваться в Казахстан. По его словам, 56 компаний изъявили желание работать в нашей стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они сообщили, что ранее президент заявил, что в Казахстан из России перебазировались 50 крупных международных компаний. В связи с этим они поинтересовались, о каких компаниях идет речь и почему они сейчас задумываются заходить в Казахстан или нет.

В ответ Алихан Смаилов сообщил, что сейчас многие иностранные компании уходят из РФ.

"Мы составили список наиболее крупных иностранных компаний, это более 300 компаний. И с ними проводили соответствующую работу по информированию о возможностях их работы в Казахстане. И на сегодняшний день 56 компаний из них изъявили желание работать, релоцировать свои офисы в Казахстан. С ними мы сейчас ведем предметную работу по условиям, по времени и по месту их релокации. На сегодняшний день часть компаний уже приняла положительные решения и уже, можно сказать, релоцировала свои офисы", – добавил он.

Речь, по его словам, идет о таких компаниях, как Honeywell, inDriver, Fortescue, Marubeni и других.

"Это иностранные компании, которые в результате санкционного, антисанкционного или контрсанкционного действия решили выйти из экономики РФ. Речь идет о переносе производств и их региональных офисов. В каждом случае все зависит от того, какие решения примут сами эти иностранные компании, в каком объеме они будут релоцироваться, какой объем производства они захотят иметь на территории Казахстана, либо они хотят открыть региональный офис", – отметил глава кабмина.

При этом он заверил, что задача казахстанских властей – максимально привлечь их производственные мощности на территорию РК.

"Для этого у нас есть все те инструменты, которые действуют и для отечественных, и для иностранных инвесторов в рамках нашего инвестзаконодательства – это инвестсоглашение, определенные налоговые преференции, регуляторные преференции. Ну и плюс поддержка со стороны акиматов в части инфраструктуры", – резюмировал Алихан Смаилов.

Ранее глава кабмина Алихан Смаилов прокомментировал вопрос о том, доверяет ли он казахстанской медицине и образованию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993409-kakie-inostrannye-kompanii-hotyat-perebazirovatsya-v-kazahstan-rasskazal-smailov/