Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Фото: t.me/bort_01

Глава государства провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с великолепной организацией чемпионата мира по футболу, ставшего событием глобального масштаба и наглядно показавшего огромный потенциал Катара как развитого и миролюбивого государства.

Собеседники высоко оценили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего государственного визита эмира Катара в Астану.

В ходе беседы подчеркнута необходимость активизации двусторонней торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.

Президент также выразил уверенность в том, что в результате совместной работы Катар сможет войти в десятку крупнейших инвесторов в Казахстан.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, в которой поздравил его и народ Катара с Национальным днем.

Также глава государства высоко оценил организацию чемпионата мира по футболу 2022 года, который прошел в Катаре. В своем микроблоге в Twitter Токаев отметил, что этот турнир останется в истории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002142-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-emirom-katara/